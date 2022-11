Cette vidéo a été produite à l'occasion du lancement de God of War Ragnarok sur PlayStation 5 / PlayStation 4. Sato-san est apparu dans un studio aménagé comme une émission de télévision pour enfants, vêtu d'un polo dans le style "Oniisan". Avec deux danseurs machos, il chante Goddo Obu Woragnaroku no Uta". Malgré l'atmosphère joyeuse de la chanson, la nouvelle apparition de M. Sato est à voir absolument car il exécute une danse dynamique, en lançant une hache et en balançant une épée.

Observez les images spectaculaires du jeu qui s'intercalent au milieu de la danse, ainsi que l'expression de surprise de M. Sato face aux ennemis qui s'approchent par derrière.

Oubliez le trailer d'hier pour le jeu God of War Ragnarok, PlayStation Japan à dévoilé un trailer qui casse tout sur son passage.