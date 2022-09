La « mise à jour anniversaire » comprend :



-New Game +, qui permettra aux joueurs qui ont terminé le jeu de redémarrer le voyage de Kena avec toutes leurs capacités, améliorations, tenues, Rot, etc. précédemment débloquées, pour affronter des combats repensés et plus difficiles. Charmstones pouvant être équipés individuellement - ces objets de collection uniques offrent chacun des ajustements différents aux statistiques et aux capacités de Kena.



-Nouveau mode de jeu appelé Spirit Guide Trials, défiant les compétences des joueurs avec une variété de défis rejouables dans trois catégories différentes : Courses d'obstacles, Défenses contre les vagues et Boss Reflects. Terminer les essais du guide spirituel débloque des tenues pour Kena, chacune inspirée par l'un des personnages qu'elle rencontre au cours de son voyage.



-Réussir des objectifs bonus dans chaque essai peut débloquer des variations de couleur de chaque tenue, ainsi que des Charmstones uniques. Une nouvelle tenue exclusive pour les possesseurs de l'édition Deluxe.

La MAJ anniversaire du jeu Kena est maintenant disponible.