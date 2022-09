En me lançant dans cette compilation TMNT Cowabunga Collection, beaucoup de souvenirs sont remontés à la surface. Quand je me faisais des parties du jeu TMNT sur NES, j'ai une de mes cousines qui avait le jeu (je n'avais que Mario,Dick Hunt, Zelda et Megaman). Évidemment, j'ai également joué au jeu TMNT Turtles in Time, sur SNES, sans doute mon préféré avec l'opus NES. Autant, vous dire que j'attendais cette compilation avec impatience, en sachant que j'ai bien aimé Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, sortie très récemment.Une fois le jeu lancé, un petit générique avec la chanson originale (en anglais) de l'animé se lance, pour le plus grand plaisir de mes yeux et mes oreilles. Ça me replonge directement dans l'ambiance du dessin animé que je matais enfant. La compilation compte au total 13 jeux, avec une pelleter de jeux :-Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)-Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)-Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)-Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)-Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)-Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)-Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)-Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)-Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)-Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)-Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)-Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)-Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)Autant dire, qu'il y a de quoi faire.Au niveau des graphismes, les différents jeux sur les différentes consoles de l'époque, sont très bien restitués, avec la possibilité de changer de filtre pour plus de réalisme, vous vous souvenez de cette TV catholique avec ce grain inimitable. Eh bien, cette compilation, nous offre la possibilité de jouer à l'ancienne. Avec différents modes de jeu, écran d’origine (4:3), zoom (4:3 zoomé) ou plein (16:9). Les plus vieux apprécieront le geste, quant aux plus jeunes, ils n'en auront aucune utilité. Mais n'oublions pas, que cette compilation est surtout destiné aux vieux de la vieille, ceux qui ont eu la chance de jouer aux différents jeux, sur leurs consoles de l'époque.Le gameplay est directement tiré des jeux orignaux, autant vous prévenir tout de suite, Dark Souls et autres Elden Ring, Thymesia et autres sont des jeux "faciles". La difficulté de l'époque est vraiment extrême, j'avais oublié le "die and retry". Fort heureusement, cette compilation met à jour, avec la possibilité de pouvoir sauvegarder à tout moment. Le jeu se fait immédiatement plus accessible, encore plus une fois les cheat codes "rentrée". La maniabilité est elle aussi de l'époque, avec un gameplay assez rigide sur certains jeux.Mes fans des TMNT passeront pas mal de temps dans le menu, Tanière des Tortues qui nous propose des bonus sur pas mal de choses. Nous retrouvons les différentes boîtes de jeux des TMNT, mais aussi les manuels, les publicités, les musiques à lancer via des cassettes audio, les dossiers de presse, des documents conceptuels des développeurs, bref énormément de contenus bonus.Le gros plus de cette collection est bien les 13 jeux disponibles, même si nous retrouvons des doublons. La possibilité de jouer en multijoueur sur certains titres, mais aussi la possibilité de sauvegarder à tout moment, idéal sur un jeu comme celui-ci. Car c'est dur bordel, heureusement, il y a la possibilité d'utiliser des guides stratégiques via le menu pause.Si vous êtes un vieux de la vieille, fans des TMNT, mais surtout nostalgique des jeux TMNT ses années 80-90, cette compilation est indispensable.