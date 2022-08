Toi qui attend avec impatience une suite au jeu Days Gone, qui fut une belle réussite, dans cette amérique post-apocalyptique, rempli de zombies. Eh bien, Sony pense à toi, non pas avec une suite du jeu, non non, mais bien avec un film en développement.Selon Deadline, Sony PlayStation Productions développerait le film Days Gone avec le scénariste Sheldon Turner (X-Men: First Class Sheldon Turner). Le film sera produit par Vendetta Productions et PlayStation Productions.Les producteurs envisagent actuellement la star d'Outlander, Sam Heughan, pour jouer Deacon St. John