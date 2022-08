La série "Andor" explore une nouvelle facette de la galaxie Star Wars en se concentrant sur le destin de Cassian Andor alors que ce dernier cherche à découvrir comment faire la différence en cette époque troublée. Elle relate l'histoire d’une rébellion encore balbutiante et comment individus et planètes se retrouvent peu à peu impliqués dans toutes sortes de conflits. C'est une période emplie de dangers, de trahisons et d'intrigues où cours de laquelle Cassian Andor va s'engager sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique.

La série Andor se dévoile avec un très bon trailer en espérant une série a la hauteur de nos/mes attentes.La série aura droit à trois épisodes dès ses débuts sur Disney+, sur un total de 13 épisodes.