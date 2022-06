GamingTrend 95

Gamespot 9

Wccftech 9

Game Informer 8.5

Stevivor 8.5

VG247 4/5

Hardcore Gamer 3.5/5



OC 81 (27 critiques)



IGN France 9/10

The Quarry tape très fort et se place comme mon gros coup de cœur de cette première moitié d’année. Supermassive conserve son socle habituel, mais en profite pour pousser un peu plus loin ce qui caractérise ses jeux. Le scénario est solide, sa mise en scène et sa construction tout autant. L’histoire touchant Hackett (famille et camp) est sordide et sanglante. On s’imagine de multiples théories, que Supermassive s’amuse tour à tour à alimenter et déconstruire, jusqu’au rush final. The Quarry réussit à alterner avec brio les passages acteurs/spectateurs et nous tient scotchés tout au long de l’aventure. La sortie 100 % currentgen se ressent avec un rendu, même si pas totalement parfait, pointu et souvent photoréaliste ce qui accentue encore l’immersion. La rejouabilité est toujours de mise et promet donc de nombreuses heures de jeux. On tient avec The Quarry le meilleur Supermassive du moment et l’une des pépites de 2022.

The Quarry, le nouveau jeu des développeurs de Supermassive Games, a qui l'on doit Until Dawn, dévoile ses premières notes par la presse anglophone.Presse française