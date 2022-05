Le nouveau trailer de Thor: Love and Thunder est arrivé.Au casting, nous retrouvons Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, le retour de Natalie Portman en Jane Foster/Mighty Thor, Tessa Thompson en Valkyrie/Queen Valkyrie, Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill/Star-Lord, le petit nouveau Christian Bale dans le rôle de Gorr le Massacreur de dieux, Jaimie Alexander dans le rôle de Sif, David Bautista dans le rôle de Drax le Destructeur, la sublime Karen Gillan dans le rôle de Nébula, Vin Diesel pour la voix de Groot, mais aussi Bradley Cooper pour la voix de Rocket et enfin Pom Klementieff dans le rôle de Mantis. Il y a encore pas mal d'auteurs mais ça serait un gros spoil donc, j'arrête là (je pense que ça spoil déjà assez!! )

Après les évènements liés à l'affrontement avec Thanos, Thor vit des aventures spatiales en compagnie des Gardiens de la Galaxie tout en réfléchissant sur sa vie existentielle. Cependant, quand un déchiqueteur de dieu nommé Gorr commence à tuer tous les dieux de l'univers, Thor va devoir retrouver son ami, Korg ainsi que Jane Foster, sa copine d'antan ayant un cancer et qui a développé des pouvoirs similaires à ceux du dieu du tonnerre et Valkyrie, reine de la Nouvelle Asgard pour pouvoir venir à bout de ce nouvel adversaire.

posted the 05/24/2022 at 07:39 AM by leblogdeshacka