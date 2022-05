Un petit teaser pour le nouveau film autour de la saga Predator, Prey. Prey, est le cinquième film de la saga initié par John McTiernan en 1987.Au casting du film de Dan Trachtenberg, nous retrouverons, Amber Midthunder, Dane DiLiegro et Stefany Mathias.Le film est prévu sur Disney+ cette année, le 5 Août aux US sur Hulu.

Kee, une jeune femme accompagnée de son petit frère, Taabe. Kee est un garçon manqué qui se rebelle contre les traditions de son peuple, souhaitant devenir une guerrière. Taabe vouerait une admiration sans bornes pour sa grande soeur, qui serait une sorte de mentor pour lui. L'histoire se déroulerait avant l'invasion de leurs terres par les européens. Quand un grand danger menace sa tribu, Kee va vouloir prouver qu'elle peut être aussi forte que n'importe quel combattant et sauver son clan.

posted the 05/16/2022 at 02:26 PM by leblogdeshacka