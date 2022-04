En attendant, le trailer qui devrait être diffusé la semaine prochaine dans les salles et dans deux sur les différents réseaux, 20th Century Studios, nous dévoile des images du film de James Cameron.Le film sortira dans les salles obscures, le 14 décembre 2022.

Like

Who likes this ?

posted the 04/30/2022 at 01:07 PM by leblogdeshacka