C'est marrant, j'étais en train de chercher quelques photos des différents films Batman pour un futur article, quand je reçois une notification, qui annonce que The Batman aura droit à une suite, avec toujours Matt Reeves à la réalisation et à l'écriture, et Robert Pattinson en Batman/Bruce Wayne.On apprend aussi, que le film à battu des records sur la plateforme de HBOMAXbet qu'il termine sa carrière au cinéma, avec plus de 750 millions de dollars de recettes au box-office mondial.