Je viens de voir qu'il y avait le Future Game Show 2022.EnjoyAu programme :40 jeux présentés8 World Premier2 acteurs d'#HorizonForbiddenWest pour animer-The Time I Have Left-Turbo Golf Racing : Un jeu style Rocket League,Blais avec du golf au lieu du foot. XBOX|Series, PS4|PS5et PC-Crime Sight : PC-Midnight Ghost Hunt : PC-Death Stranding Director's Cut PC-Demeo PC Edition : Un jeu de cartes style Magic-Dorf Romantik-AlterBorn PC et PS5 2023-Sengoku Dynasty-Deliver US Mars : la suite de Deliver US Moon-Justice Sucks Recharged-Une blinde de jeux de Team 17-Song of Conquest-LEGO Star Wars-The Cycle Frontier-The Outbound Ghost-Forever Skies-Alaska Truck Simulator-Immortality-Imp of the Sun-Expedition Zéro-Silt-VampyrPour finir un Word Premier-The CubEncore un autre Word PremierLEGO Bricks Tales