Il est rare qu'un jeu vienne bousculer toutes les conventions, révolutionnant notre vision de ce dont le divertissement interactif est capable.



Journey, l'opus fondateur, révolutionnaire et désormais légendaire des développeurs thatgamecompany et Santa Monica Studios et de l'éditeur Sony Interactive Entertainment, en est la parfaite expression. Pour fêter son 10e anniversaire, iam8bit est ravi de revisiter l'une des toutes premières bandes sonores en vinyle (et l'une des plus vendues) que nous avons produite il y a près de dix ans, en proposant la partition passionnée, évocatrice et émotionnelle du compositeur Austin Wintory sur un pressage de la plus pure qualité possible : un vinyle noir audiophile de 180 grammes.



Nous ne saurions trop insister sur l'importance de la musique de Journey dans le monde du jeu vidéo - un chef-d'œuvre entièrement orchestré, où la puissance épique est complétée par des solos intimes - et c'est exactement la raison pour laquelle il a été le premier album de jeu vidéo nominé pour un Grammy. C'est un must pour toute collection de vinyles, et il n'a jamais été aussi bien sonné !

Tracklist :



SIDE A

NASCENCE

THE CALL

FIRST CONFLUENCE

SECOND CONFLUENCE

THRESHOLD



SIDE B

THIRD CONFLUENCE

THE ROAD OF TRIALS

FOURTH CONFLUENCE

TEMPTATIONS

DESCENT



SIDE C

FIFTH CONFLUENCE

ATONEMENT

FINAL CONFLUENCE

THE CROSSING

RECLAMATION



SIDE D

NADIR

APOTHEOSIS

WAS BORN FOR THIS

iam8bit et Just for Games annonce l'arrivée en vinyle de Journey, à l'occasion de son dixième anniversaire. Sortie sur PS3, il y a maintenant dix ans le jeu de thatgamecompany, fait partie de ces jeux cultes à faire au moins une fois. D'ailleurs, il est ressorti sur PS4 plus tard.Édition 10ème anniversaire2xLP sur vinyle noir 180g audiophileAvec un nouvel artwork, un obi, et des pochettes intérieures et étiquettes centrales impriméesMusique par Austin WintoryIllustration de l'album par Mark EnglertLe vinyle sera disponible, pour le 2ème trimestre 2022, sans plus de détails.