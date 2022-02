Halo







Paramount+ dévoile ses prochaines cartouches pour sa plateforme et il y a du lourd.La série Halo débarque le 24 Mars et Paramount+, annonce déjà une saison 2.-Un film Teen Wolf est en préparation et une série suivra.-Idris Elda reviendra dans le rôle de Knuckels avec sa propre série.-Paramount+ annonce qu'un troisième film Sonic est officiellement en préparation.-Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho and Simon Pegg sont tous en pourparlers pour reprendre leurs rôle dans le quatrième film Star Trek de Matt Shakman.-South Park obtiendra 2 évènements exclusif à Paramount+ chaque année, pour les 6 prochaines années.La série complète sera exclusive à Paramount+ dès 2022 en France.-La série Rise of the Pink Lady, prequelle du film Grease, aura de nouvelles chorégraphies et musiques.-La plus célèbre des exploratrice, Dora, reviendra avec une série live-action et un série animée pour les plus petits.-La série Seal Time se déclinera en film.-En Juillet, Paramount+ diffusera un film animé Beavis and Butt-Head, suivra quelques épisodes exclusif ensuite.-Le film A Quiet Place II sortira l'année prochaine, un troisième film suivra en 2025.-Le film Babylon avec Brad Pitt et Margot Robbie sortira cette année.-Le film Top Gun débarquera plus tard sur Paramount+Bref, beaucoup de bonnes choses en approche pour un service de streaming qui pourrait concurrencer Netflix. Le service pourrait débarquer dans une offre Canal+ cette année.