Crossfire X, le jeu de Smilegate et Remedy, sortira enfin le 10 Fevrier et si le multijoueur sera bel et bien F2P, la campagne solo sera payante, ou gratuite dans le Gamepass... enfin pas en entier puisqu'il vous faudra payer le jeu en entier, soit 24,99 euros pour avoir accès a la seconde moitié de l'histoire et decouvrir les conséquences de ce que vous avez fait dans la première moitié.Une pratique de démo geante qui risque de se généraliser ?