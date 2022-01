Triste nouvelle aujourd'hui, avec la disparition de l'acteur Gaspard Ulliel à l'âge de 37 ans.Un putain d'accident de ski.Il a remporté le César du meilleur espoir en 2015 et celui du meilleur acteur en 2017.Son dernier rôle sera dans la série Moon Knight sur Disney+

Like

Who likes this ?

posted the 01/19/2022 at 02:40 PM by leblogdeshacka