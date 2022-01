La célèbre série de manga L'Attaque des titans, dont l'adaptation animée plusieurs fois primée vient d'entamer la seconde moitié de sa dernière saison, débarque dans Call of Duty: Vanguard et Warzone Pacific à l'occasion de la première grosse mise à jour de 2022.



Dans ce pack disponible après la mise à jour de mi-saison, Daniel Yatsu revêtira le légendaire uniforme des Bataillons d'exploration.

Cette épique collaboration sera officiellement disponible le 20 janvier, environ une semaine après la mise à jour de mi-saison qui affectera Vanguard et Warzone Pacific et qui inclura un nouvel opérateur, une nouvelle arme, du nouveau contenu Zombies, plusieurs résolutions de problèmes et bien plus.



La mise à jour Vanguard sera téléchargeable le 11 janvier à 6h00 CET, tandis que celle de Warzone Pacific sera téléchargeable le 12 janvier à 6h00 CET.



Elles prépareront les deux jeux pour la première journée de mise à jour de mi-saison de la Saison 1, prévue le 13 janvier à 6h00 CET.

Pour célébrer la dernière saison de L'Attaque des titans, les joueurs de Vanguard et Warzone Pacific peuvent devenir des membres des Bataillons d'exploration grâce au Pack Traqueur : L'Attaque des Titans - Édition Livaï.



Ce pack de 10 objets n'est pas seulement réservé aux fans inconditionnels de la franchise, vous verrez qu'il possède le style et la puissance de feu nécessaire pour vous permettre de devenir un leader parmi les soldats, tout comme Livaï Ackerman.



L'un des éléments les plus remarquables de ce pack est le “Perceur de titans”, un plan d'arme qui imite le fameux sabre capable de tuer les Titans. Fait d'acier renforcé, le seul matériau capable de transpercer la chair des Titans, cette lame à un seul tranchant vous permettra de découper vos ennemis en toute facilité.



Dans ce pack, vous aurez l'exécution “Incision d'acier”, mais également l'intro de meilleure action “Manœuvre verticale” et le succès de meilleur joueur “Acier ultra dur”, tous deux exclusifs à Vanguard.



Les deux autres armes présentent dans ce pack sont la mitraillette légendaire “Historia” et le fusil d'assaut “Malédiction d'Ymir” ; deux armes à feu redoutables pour parfaire vos attirails dans Warzone Pacific ou dans les modes Multijoueur et Zombies de Vanguard.



Le “Malédiction d'Ymir” a été conçu pour les opérateurs qui se vantent de leur précision. Équipé de neuf accessoires, avec un recul horizontal quasi nul, une portée effective et une vitesse des balles proches du maximum, ce plan d'arme légendaire est prodigieux à longue distance, surtout s'il est stabilisé.



Quant à “Historia”, elle est idéale pour les opérateurs qui aiment aller au contact et qui veulent envoyer des tirs au jugé précis tout en sprintant. Les chargeurs de petit calibre dont elle est équipée lui confèrent plus de vitesse et une meilleure cadence de tir, des attributs parfaits pour les fonceurs du Multijoueur ou de Warzone Pacific.

Crossover de l'impossible, L'Attaque des Titans débarque dans Call of Duty Vanguard et Warzone.