La plateforme de streaming Peacok vient de dévoiler un trailer pour le reboot du Prince de Bel-Air.La série est produite par Will Smith et Jada Pinkett Smith, la série met en scène Jabari Banks dans la peau du personnage principal. L’acteur signe ici son premier rôle pour le petit écran. Il donnera la réplique à Adrian Holmes (Arrow) dans la peau de Oncle Phil et Cassandra Freeman (Luke Cage) dans celle de Tante VVi et Olly Sholotan jouera quant à lui Carlton.La série sera disponible le 13 Févier et Peacok y croit, car une saison 2 est déjà dans les cartons.