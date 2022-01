Nous pouvons apercevoir sur cette peinture murale, que Michael Keaton devrait enfiler un nouveau costume. Il y a également Robin, qui serait présent dans le film, pour ensuite faire un éventuel film solo sur Nightwing.Un peu plus de détails sur Batman et son nouveau costume. Sera-t-il présent dans le film, pour le moment, aucune info.Robin un peu plus visible.Une petite référence sur Black Canary.Petite référence à Hugo Strange