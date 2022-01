Rejoignez Aloy alors qu'elle brave l'Ouest interdit, une frontière majestueuse mais dangereuse qui cache de mystérieuses nouvelles menaces.



Explorez des terres lointaines, combattez des machines plus grandes et plus impressionnantes et rencontrez de nouvelles tribus étonnantes alors que vous retournez dans le monde post-apocalyptique lointain d' Horizon .



La terre se meurt. Des tempêtes violentes et un fléau imparable ravagent les restes dispersés de l'humanité, tandis que de nouvelles machines redoutables rôdent à leurs frontières. La vie sur Terre se précipite vers une autre extinction, et personne ne sait pourquoi.



C'est à Aloy de découvrir les secrets de ces menaces et de rétablir l'ordre et l'équilibre dans le monde. En cours de route, elle doit retrouver de vieux amis, forger des alliances avec de nouvelles factions en guerre et démêler l'héritage du passé ancien, tout en essayant de garder une longueur d'avance sur un nouvel ennemi apparemment invincible.

Le jeu Horizon Forbidden West est il passer GOLD ?A quelques semaines de la date de sortie, pas de news sur le jeu.Le jeu sera disponible le 18 Février 2022 sur PS4 et PS5.[MAJ] J'ai modifié car apparemment, car apparemment pas d'annonce de la part de Guerilla.