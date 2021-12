"Croquis de Rebel Moon… nous sommes en pleine vitesse vers la photographie dans quelques mois

"Rebel Moon raconte l’histoire d’une colonie pacifique au bord de la galaxie qui est menacée par les armées d’un tyran nommé Belisarius "

Zack Snyder a le vent en poupe, après les succès des films Army of the Dead et Army of Thieves (bien meilleur), sur Netflix. Après, une série d'échecs diront certains, Man of Steel et Batman V Superman, le réalisateur revient en forme avec Rebel Moon.Très peu d'informations ont filtré sur le film, nous savons que Sofia Boutella sera au casting, ainsi qu'un petit synopsis.Le film est annoncé comme un Star Wars, a voir avec un futur trailer.