L'empire de Véga vient de réduire en cendre la lointaine planète d'Euphor. Actarus, son prince, assiste impuissant à la mort des siens. Il parvient néanmoins à échapper au massacre en s'emparant de Goldorak, le plus puissant des robots de combat.

Un album one-shot de plus de 120 pages, réalisé par pas moins de 5 auteurs passionnés, dont l’histoire (inédite) se déroulera après les évènements du dessin animé. Sans trop en dévoiler pour le moment, cet album sera lisible par tous (que vous connaissiez bien la saga ou non) mais il comprendra bien évidemment un nombre incalculable de références au dessin animé de l’époque. La création de cet album se fait avec le plus grand respect de la série originale, et c’est avec plaisir que nous échangeons avec Go Nagaï lui même pour avancer sur le scénario & les story-boards

La nouvelle aventure de GOLDORAK est disponible en BD, dès aujourd'hui.Il y a une édition collector, limitée à seulement 10 000 exemplaires.