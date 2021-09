La partie croquis et dessins, sont toujours un plaisir dans ce genre d'ouvrage, mais le comparatif entre la version originale de Final Fantasy VII et de son Remake... que de souvenirs en parcourant ce livre. Je me souviens des longues heures passées avec mon frère au moment de la sortie du jeu, sans carte mémoire (nous étions en plein emménagement et pas le temps de trouver la carte mémoire. Nous avons fait les 3-4 premières heures de jeu, au moins 6 à 8 fois !!! ).







La partie story-board est juste sublime, j'aime trop les story-board. D'ailleurs, il devrait faire plus de livres sur les story-board. Nous avons même une section avec des interviews des acteurs. J'adore ce livre bordel !!

Artbook FF VIIIl y a deux jours, est sorti l'artbook Final Fantasy VII Remake Material Ultimania, chez Mana Books.On ne va pas se le cacher, c'est un livre qui se doit d'être dans votre collection, surtout si vous êtes fans de la saga Final Fantasy et plus particulièrement du VII et de son Remake.À l'intérieur, nous retrouvons, des partitions de musique, des commentaires de l'équipe de développement, des artworks, croquis de personnages, armes, ennemis, bref, il y a tout ce que j'aime dans un artbook et en plus, il est intégralement en Français.Le livre, fait plus de 330 pages et très franchement, ça se dévore sans mal. Je me suis même dit "mince, c'est déjà fini!!", j'aurais pu encore lire et regarder ces pages encore des heures. Nul doute, que Final Fantasy VII Remake Part II aura lui aussi droit à son artbook, en espérant qu'il arrive dans notre belle langue.D'ailleurs, on doit cet ouvrage à Mana Books, qui comme d'habitude, avec les artbook (je ne connais pas trop leurs autres ouvrages) ont fait un livre soigné avec une couverture brillante et dur, qui fait son effet.Le livre est disponible pour 39.99€. Je pense vous faire plus de présentation des livres/manga/comics/artbook que j'ai, vieux et récent