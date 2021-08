Aqua shift est la première manette Xbox Series X|S en édition spéciale à être dotée de poignées latérales caoutchoutées avec un tourbillon bicolore unique sur chaque unité. L'adhérence texturée sur les gâchettes, les pare-chocs et le boîtier arrière vous permet de rester connecté au jeu, quelle que soit l'intensité des choses.

Aqua Shift présente un reflet bleu surréaliste et changeant de couleur que vous devez voir pour le croire. En jouant avec la façon dont la couleur prismatique se déplace sur notre contrôleur, vous aurez l'impression qu'Aqua Shift prend vie entre vos mains. Inspirés par la fantaisie que le jeu apporte dans nos vies, nous savons que cette beauté mystique ajoutera la magie dont votre collection de contrôleurs a besoin.

posted the 08/03/2021 at 02:20 PM by leblogdeshacka