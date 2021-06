Le programme de Netflix pour le mois de Juillet 2021, se dévoile et il y a pas mal de bonnes choses. Mais c'est pas encore foufou.-Yu Yu Hakusho-Génération 56K-Dis-moi oui-Mon coup d'un soir, mon ex et moi-Fences-Young Royal (Saison 1)-Cœur de bronze-Youth-Bill & Ted-La grande Bellezza-Audible : vaincre sur tous les terrains-Desperados-Le petit dinosaure : l'expédition héroïque-Dynasty Warriors-Geostrom-Le Hobbit la trilogie-Crash Pas-New Amsterdam-Fear Street 1994-Mortel (Saison 2)-Jumanji : bienvenue dans la jungle-Envoyez du bois ! (Saison 1)-La 8e nuit-Haseen Dillruba : beauté envoûtante-We The People : Do, ré, mi... Démocratie !-Major Grom : le doctor de peste-The Mire saison 2-Resident Evil : Infinite Darkness-L'homme de l'eau-Comment je suis devenu un super-héros-Fear Street 1978-Virgin River (Saison 3)-Biohackers saison 2-Naomie Osaka (Saison 1)-Fear Street 1666-Braquages d'anthologie-Chasseurs de trolls : le réveil des Titans-Les maîtres de l'univers : Revelation-Kingdom : Ashin of the North. Il s'agit d'un épisode spécial de la série de zombies coréenne Kingdom. Cet épisode devrait se concentrer sur le personnage d'Ashin, introduite à la fin de la saison 2. Pour ce faire, l'histoire reviendra aux origines de l'épidémie et de son expansion.-L'amour complexe-Le dernier mercenaire (avec Jean-Claude Van Damme)-Mes premières fois (Saison 2)