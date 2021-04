Les développeurs de Days Gone, propose un thème dynamique, nommé Old Sawmill pour les 2 ans du jeu.Pour en profiter, c'est très simple, il suffit de rentrer le code sur le PSN et hopUS, Canada, LatAm: G98M-2AN3-L6L4Europe: QG4H-NMNN-N7P2Japan: 3BLE-QEN4-2HDLKorea: M57A-FNNQ-AH5FAsia: E775-GENL-M6CQ