Le Roi Lion est une légende cinématographique, et en ce qui concerne les jeux vidéo, son adaptation sur SNES a véritablement repoussé les limites de ce qui était possible à l'ère 16 bits. De l'animation nuancée des personnages à la ruée épique (et déchirante) des gnous, l'ampleur du film a été capturée sur cartouche dans toute sa gloire. Cette édition ultime de la Legacy Cartridge Collection rend hommage aux exploits impossibles que le Roi Lion a réalisés en 1994, avec une restauration minutieuse de toutes les illustrations d'origine et une présentation dans un emballage haut de gamme digne de la royauté, avec tous les attributs rétro, y compris une housse de protection personnalisée.



Édition limitée à 4500 exemplaires*.

Cartouche compatible SNES flambant neuve*.

Cartouches opaques Mufasa Marigold et cartouches translucides ultra limitées Serengeti Sunrise qui brillent dans le noir**.

Boîte en aluminium spéciale dépliable avec brillant et embellissements

Livret d'instructions en couleurs de qualité supérieure avec illustrations restaurées et préface de Mike Mika.

Cache-poussière personnalisé

Rétro Pack-In Surprises

Conception et restauration de l'emballage personnalisé par Jango Snow Art & Design

Fabrication par Retrotainment Games + Infinite NES Lives

**Les couleurs des cartouches sont insérées au hasard dans des boîtes scellées et non marquées. L'édition de 4500 est composée de : Opaque Mufasa Marigold ; et Ultra Limited Translucent Serengeti Sunrise Glow (1 chance sur 8 pour une cartouche rare). Nous ne pouvons pas garantir quelle version vous recevrez. C'est complètement aléatoire.

Bonne nouvelle pour les collectionneurs, le jeu le Roi Lion sur SNES dans sa version jaune est en préco sur Zavvi.Outch le prix !!!