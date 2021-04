Après avoir été un succès (même si les chiffres officiels ne sont pas encore tomber), OCS annonce la sortie de Justice League Snyder Cut pour le 19 Mai.Mais ça ne s'arrête pas là, en plus de la Justice League, OCS annonce également, que la version Gray (noir et blanc) sera disponible cette même date.Ah oui et voici le visuel du steelbook, déjà disponible en préco.Perso, je ne suis pas fan, pourtant, j'adore l'univers DC et en général je ne suis pas objectif (comme beaucoup de fans) mais là c'est non.