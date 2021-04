Kross Studio, s'associe avec DC pour lancer une édition très limitée de la Batmobile de Batman de 1989.Je pense, que que nous avons affaire à l'une des plus belles Batmobiles de Batman.Passons aux choses sérieuses, car pour vous procurez cette Batmobile réveil, il faudra casser le PEL, ou le Livret A.Eh oui, vous ne rêvez pas, nous avons bel et bien affaire à une horloge de luxe, de la Batmobile.La carrosserie en composite aluminium noir, avec revêtement anti-rayures de qualité aéronautique et plus que luxueux.Les vitres sont légèrement fumés.Nous avons affaire à un travail de malade (mais attendais avant de voir le prix)Pour réaliser cette Bathorloge, il a fallu pas moins de 512 composants :-115 pour la carrosserie-397 pour le mouvementSi vous souhaitez, faire une comparaison, un mouvement mécanique traditionnel comporte généralement 130 composants.Kross Studio a équipé la Batmobile de son propre moteur puissant: un mouvement mécanique à remontage manuel interne avec une réserve de marche exceptionnelle de 30 jours. Trois barils ont été ajoutés pour atteindre cette performance.Bien évidemment, une clé en forme de logo Batman en acier satiné et poli est incluse pour remonter l'horloge et régler l'heure.Cette Batmobile horloge est limitée à seulement 100 exemplaires monde pour la modique somme de $29 990.Si toi aussi tu veux un réveil de maboule mental, voici le lien pour te le procurer, Kross Studio