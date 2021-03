Dwayne Johnson vient de s'emparer de Times Square pour annoncer la date de sortie de Black Adam. Et ça arrivera vite, malgré la situation sanitaire.L'annonce de la date de sortie est démesuré, à l'image de l'acteur. Et c'est pas pour me déplaire, car j'aime bien cet acteur.Black Adam sera donc dans tous les cinémas Américain le 29 Juillet 2022.Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra, à qui l'on doit Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt.