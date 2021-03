Warner Bros. enchaine les annonces, après le très bon Justice League Snyder Cut, qui mérite d'avoir des suites sur HBOMAX ( apparemment c'est vraiment fini avec le Snyderverse), des séries pour Zatanna, voici que la Suicide Squad se dévoile avec un trailer déjanté.La prison de Belle Reve rassemble les pires super-vilains de la Terre. Pour s'évader, certains sont prêts à intégrer la Task Force X, une équipe de super-méchants menés par Amanda Waller, qui travaille au gouvernement américain, et le colonel Rick Flag qui les encadre. Parmi les membre de la Suicide Squad, on retrouve Bloodsport, Harley Quinn, Capitaine Boomerang, Peacemaker ou encore Blackguard.Au casting, nous retrouvons, Margot Robbie, Jai Courtney qui incarne Capitaine Boomerang, Joel Kinnaman, dans le rôle de Rick Flag et Viola Davis dans le rôle d'Amanda Waller. Mais aussi de nouveaux visages, Idris Elba, Nathan Fillion et Peter Capaldi, John Cena, Michael Rooker, Alice Braga, Taika Waititi (le réalisateur de Thor : Ragnarok), Storm Reid, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Juan Diego Botto, Steve Agee, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Tinashe Kajese, Julio Ruiz, Flula Borg, Jennifer Holland et Pete Davidson.Je retiens surtout Stallone putain c'est bon.Le 6 août sur HBOMAX et aux cinéma