Amis amazoniens:



Je suis ravi d'annoncer que ce troisième trimestre, je passerai au poste de président exécutif du conseil d'administration d'Amazon et Andy Jassy deviendra PDG. Dans le rôle de président exécutif, j'ai l'intention de concentrer mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives. Andy est bien connu au sein de l'entreprise et travaille chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance.



Ce voyage a commencé il y a 27 ans. Amazon n'était qu'une idée et n'avait pas de nom. La question qui m'a le plus souvent été posée à l'époque était: "Qu'est-ce qu'Internet?" Heureusement, je n'ai pas eu à expliquer cela depuis longtemps.



Aujourd'hui, nous employons 1,3 million de personnes talentueuses et dévouées, servons des centaines de millions de clients et d'entreprises et sommes largement reconnus comme l'une des entreprises les plus prospères au monde.



Comment est-ce arrivé? Invention. L'invention est à la base de notre succès. Nous avons fait des choses folles ensemble, puis les avons rendues normales. Nous avons été les pionniers des avis clients, des recommandations personnalisées en 1 clic, de la livraison incroyablement rapide de Prime, des achats Just Walk Out, du Climate Pledge, du Kindle, d'Alexa, du marché, du cloud computing d'infrastructure, de Career Choice et bien plus encore. Si vous faites bien les choses, quelques années après une invention surprenante, la nouveauté est devenue normale. Les gens bâillent. Et ce bâillement est le plus grand compliment qu'un inventeur puisse recevoir.



Je ne connais pas d'autre entreprise avec une expérience d'invention aussi bonne que celle d'Amazon, et je pense que nous sommes actuellement les plus inventifs. J'espère que vous êtes aussi fier de notre inventivité que moi. Je pense que tu devrais l'être.



À mesure qu'Amazon devenait grand, nous avons décidé d'utiliser notre échelle et notre portée pour diriger sur des problèmes sociaux importants. Deux exemples à fort impact: notre salaire minimum de 15 $ et le Climate Pledge. Dans les deux cas, nous avons jalonné des positions de leadership et avons ensuite demandé à d'autres de nous accompagner. Dans les deux cas, ça marche. D'autres grandes entreprises viennent vers nous. J'espère que vous en êtes également fier.



Je trouve mon travail significatif et amusant. Je travaille avec les coéquipiers les plus intelligents, les plus talentueux et les plus ingénieux. Quand les temps ont été bons, vous avez été humble. Lorsque les temps ont été durs, vous avez été fort et solidaire, et nous nous sommes fait rire. C'est une joie de travailler dans cette équipe.



Même si je claque toujours dans le bureau, je suis enthousiasmé par cette transition. Des millions de clients dépendent de nous pour nos services, et plus d'un million d'employés dépendent de nous pour leur subsistance. Être le PDG d'Amazon est une responsabilité profonde, et c'est consommant. Lorsque vous avez une responsabilité comme celle-là, il est difficile d'attirer l'attention sur autre chose. En tant que président exécutif, je resterai engagé dans d'importantes initiatives Amazon, mais je disposerai également du temps et de l'énergie dont j'ai besoin pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, le Washington Post et mes autres passions. Je n'ai jamais eu plus d'énergie et il ne s'agit pas de prendre ma retraite. Je suis très passionné par l'impact que je pense que ces organisations peuvent avoir.



Amazon ne pourrait pas être mieux positionné pour l'avenir. Nous tirons à tous les cylindres, comme le monde a besoin de nous. Nous avons des choses en cours qui continueront de surprendre. Nous servons les particuliers et les entreprises et nous avons été les pionniers de deux industries complètes et d'une toute nouvelle classe d'appareils. Nous sommes des leaders dans des domaines aussi variés que l'apprentissage automatique et la logistique, et si l'idée d'un Amazonien nécessite une nouvelle compétence institutionnelle, nous sommes suffisamment flexibles et patients pour l'apprendre.



Continuez à inventer et ne désespérez pas quand l'idée semble folle au début. N'oubliez pas d'errer. Laissez la curiosité être votre boussole. Il reste le jour 1.

Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches de la planète, après avoir fondé Amazon, il y a 27 ans quitte son poste de CEO pour se consacrer a d'autres projets.D'ailleurs, je crois que les Simpson avait fait un épisode avec Bezos.La lettre de Jeff Bezos