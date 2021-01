NintendoMaster

Cette prétendue fuite est censée être un document top secret de Nintendo annonçant LE Nintendo Direct de la délivrance pour ne pas dire celui de la décennie voire du siècle vu son contenu explosif et surdimensionné, et dont la publication serait prévue le 11 janvier prochain !Un Direct de folie qui devrait officialiser la... Nintendo Switch Pro (ce serait donc son nom) le fameux nouveau modèle NVIDIA DLSS 2.0 qui aurait de nouveaux Joy-Con, une compatibilité 4K, un support audio Bluetooth, une mémoire de 256 Go et aussi une nouvelle station d'accueil, logiquement nommée "Dock Pro". La console serait officialisée avec un trailer et on aurait même droit à son prix (aux US) : 399 $ (soit plus ou moins 320€ même si on serait tenté d'écrire 399€) et à sa date de sortie : le 23 avril 2021.Évidemment, la nouvelle console sera accompagnée par de nouveaux jeux à commencer par son line up comportant (naturellement) le nouveau Zelda mais pas que :The Legend of Zelda : Echoes of The PastNintendo World : Park Tour (23 avril 2021)GTA V : Premium Edition (23 avril 2021)Assassin's Creed Valhalla (23 avril 2021)Resident Evil 2 Remake (23 avril 2021)Resident Evil 3 Remake (23 avril 2021)D'autres jeux seraient annoncés pour les mois à venirMario Kart 9 (Printemps 2021)Call of Duty: Black Ops Cold War ( 7 mai 2021)Fire Emblem Echoes : Path of Radiance (mai 2021)Devil May Cry 5 : Spécial Edition (Eté 2021)Splatoon 3 (Eté 2021)Bayonetta 3 (Eté 2021)Metroid Resurgence (Automne 2021)Final Fantasy VII Remake (Automne 2021)Super Mario Odyssey 2 (Noël 2021)Kingdom Hearts : Destiny 's Embrace (2021)Far Cry 6 (2021)