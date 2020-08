C'est en 2017, que Nintendo a organisé une session CEDEC, interdite au "public" avec des tests pour The Legend of Zelda Breath of the Wild.Les images montrent Link dans divers endroits comme le château de Himeji à Himeji, au Japon, pour effectuer des tests. Nous pouvons voir également une carte du Japon ainsi qu'un test pour un parachute (ou alors, Link se fracasse la gueule au sol!! )