Voici une Information autour du jeu Ni No Kuni : Wrath of the White Witch RemasteredHier, la fiche de la version Nintendo Switch est apparue, dévoilant des images de cette dernière, illustrée ci-dessus. Aujourd’hui, on a la fiche de la version Ps4 :On peut voir le rendu de cette version, qui elle sera en version Remastered, contrairement à la version Nintendo Switch…Source : https://www.resetera.com/threads/ni-no-kuni-wrath-of-the-white-witch-remastered-has-leaked-ps4-pc-switch-switch-under-different-title.121673/page-11