Voici une Rumeur autour du jeu The Witcher III : Wild Hunt :Auparavant, il y a eu des spéculations selon lesquelles The Witcher 3 pourrait sortir aussi sur Nintendo Switch. Hier, Doug Cockle, l'acteur de la voix du protagoniste principal Geralt, a publié un tweet intéressant sur l'hypothétique portage du jeu sur Nintendo Switch, relancant de nouveau cette rumeur.Il est possible qu'une annonce soit faite à l'E3...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-witcher-3-is-coming-to-switch-in-september.119264/page-22

posted the 06/06/2019 at 06:36 AM by link49