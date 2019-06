Voici une Information concernant le jeu The Last of US Part II :The Last of Us Part 2 n’a peut-être pas eu de nouveau trailer ou même une date de sortie annoncée, mais le battage publicitaire entourant le jeu n’a pas disparu. En effet, tout récemment, nous avons reçu des mises à jour de la part de quelqu'un qui a participé à l’élaboration d'une partie du titre.L’acteur Ian Alexander, qui jouera le rôle de Lev dans le prochain titre d’aventure d’action Naughty Dog, a récemment sur Twitter décrit son expérience de travail sur le jeu. Il a qualifié ce jeu de «meilleur jeu de tous les temps», mais ne s’est pas arrêté là, qualifiant son expérience de «palpitante, inspirante, bouleversante».Pour rappel, les dernières rumeurs suggèrent que le titre sortira en février 2020...Source : https://gamingbolt.com/the-last-of-us-part-2-actor-describes-working-on-the-game-as-exhilarating-inspiring-life-changing