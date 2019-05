J’ai fini il y a peu le jeu Days Gone :La Ps4 accueille selon moi son quatrième chef d’œuvre.On va commencé par ses défauts. Je précise que j'y ai joué sur la première Ps4. Tout d'abord, malgré de nombreux patchs,le jeu rencontre quand même pas mal de bug en tout genre.Le jeu rame aussi pas mal à certains endroits, comme en moto par exemple. Sur toutes l'aventure, je pense que ma Ps4 a planté deux ou trois fois, m'obligeant à relancer le jeu. Le reste par contre, j’ai adoré.Graphiquement tout d’abord, le jeu est magnifique. La végétation et la faune sont vraiment une réussite. Les effets météorologiques sont à couper le souffle. Mais le plus réussi je trouve de ce côté là reste le travail effectué sur les expressions des visages.J'ai aussi adoré le scénario, avec les possibles futures conséquences de l'homme sur ses environnements. Le jeu fourmille de détails à découvrir, ajoutant vraiment un plus-value au scénario. Et la fin dite cachée est juste surprenante.Il y a aussi énormément de chose à découvrir, d’armes et d'accessoire à découvrir. La customisation de la moto est une réussite, vu comment elle améliorer littéralement sa conduite. La confiance des camps à augmenter et aussi une très bonne idée. Les personnages secondaires sont aussi très bien travaillées, et prônent la tolérance et l'égalité.Personnellement, je dirais que c'est finalement le jeu que j'ai préféré à ce jour sur Ps4. Il est vraiment riche à tous les niveaux, et je trouve que le travail réalisé par ce studio est juste remarquable. Je dirais même que c'est ce jeu qui m'a réconcilié avec la console de Sony.Je vais maintenant pouvoir finir Spider-Man, et également God of War...Source : member15179.html