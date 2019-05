Voici une Information autour du Studio Ready at Dawn :Ready at Dawn est le studio à l'origine entre autres, du jeu The Order : 1886. Le fondateur et PDG de Ready at Dawn, Ru Weerasuriya, a annoncé que leur prochain projet est au stade d'incubation, donc de prototype. Il est financé par le studio, et le Studio alternera entre deux projets, ce jeu et Lone Echo II. Cette déclaration laisse entendre que le jeu titre ne sera pas disponible avant la prochaine génération de consoles. Reste à voir s’il s’agira ou pas du jeu The Order 1886 2…Source : https://www.playstationlifestyle.net/2019/05/23/ready-at-dawn-new-game-console/#/slide/1