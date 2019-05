Voici une Information concernant la Ps5 :Lors du Sony IR Day 2019, Sony a dévoilé une vidéo des temps de chargement sur Ps5 et Ps4 Pro. Par exemple, pour le jeu Spider-Man, il faut 8,10 secondes pour charger le titre sur Ps4 Pro, contre seulement 0,83 secondes sur la console dite de "nouvelle génération". Le terme "Ps5" n'a pas été utilisé. On remarque aussi quelques ralentissements sur Ps4 Pro, alors que tout est fluide sur Ps5.Selon Kenichiro Yoshida, la Ps5 sera "immersive" et "homogène", et il ajoute : "à tout moment, n’importe où et sans interruption." Le Remote Play et le PlayStation Now évolueront donc dans ce sens. Enfin, il rappele que la "PS5" aura une compatibilité 8K, un son 3D, un SDD, un support du ray tracing et sera rétro-compatible...Source : https://www.slashgear.com/next-gen-playstation-could-be-8-times-faster-than-ps4-pro-20577308