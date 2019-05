Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 4 :Maintenant que plusieurs personnes commencent à mettre la main sur le jeu Resident Evil 4, des nouvelles décevantes concernant le jeu ont fait surface. Capcom publie bien un portage issu des versions Ps4 et Xbox One, sans plus de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que beaucoup de gens diraient que Resident Evil 4 est toujours excellent, le jeu ne supportera pas les contrôles de mouvement comme ils le faisaient sur Wii. Vous pouvez choisir parmi trois types de contrôles, mais aucun d’entre eux ne prend en charge la fonctionnalité gyroscope...Source : https://nintendoeverything.com/resident-evil-4-doesnt-have-motion-controls-on-switch/