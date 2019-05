Voici tout d'abord le dernier Top UK :Le jeu Days Gone reste à la première place pour la troisième semiane consécutive, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V et Mario Kart 8 Deluxe restent stables, New Super Mario Bros. U Deluxe et Forza Horizon 4 perdent une place. A noter que Super Smash Bros Ultimate réintègre le Top 10. Puis voici le dernier Top France :Le jeu Days Gone reste aussi à la première place, New Super Mario Bros. U Deluxe reste stable, Super Mario Party fait son retour, Mario Kart 8 Deluxe gagne deux places et Mortal Kombat 11 sur Ps4 reste stable...Source : https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-05-13-uk-charts-days-gone-scores-third-no-1-in-very-quiet-week-for-games-retail