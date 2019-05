Voici mon Premier Avis sur la version Nintendo Switch du jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age :On va faire simple, c'est la version Ps4, mais jouable partout.Graphiquement, cette version n'a rien à envier à sa grande sœur. C'est vraiment impressionnant je trouve. Square-Enix a vraiment fait un travail remarquable. Les cinématiques rendent parfaitement bien.Par contre, rien n'y fait, j'arrive pas à accrocher au design du héros et les effets sur les cheveux sont spéciaux je trouve.Tout comme le système de combat, pas assez précis je trouve, du moins trop brouillons selon moi.J'y joues aussi bien en mode portable et en mode de salon, et les deux modes tiennent vraiment bien la route.Bref, je vais pouvoir savourer ce RPG dans les meilleures conditions, tranquillement en mode portable ou plus posé en mode de salon. Un gros avantage pour cette version.La Nintendo Switch accueille deux gros RPG en ce début d'année, avec deux portages de haut qualité...Source : member15179.html