Voici une Information autour du jeu Days Gone :La plupart des enseignes vendront le jeu un peu moins de 55 euros.Sur Amazon, il faudra compter 59.99 euros.A Micromania, 10 euros de plus, sauf si vous avez un jeu à vendre :Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.micromania.fr/liste-produits-eligibles-29-99-days-gone

posted the 04/23/2019 at 08:32 AM by link49