Voici des Informations autour du jeu Days Gone :On commence par quelques vidéos :15 minutes de gameplay permettant d’apprécier l’ambiance.Un peu de combat.La customisation de sa moto.Et une horde de Freaker. Pour finir, l’OST complète :J’adore la dernière piste, Yesterday de Zander Reese :Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://twistedvoxel.com/days-gone-gameplay-videos

posted the 04/21/2019 at 04:52 PM by link49