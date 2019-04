Voici une Information concernant le jeu God of War :Ce jour marque le premier anniversaire de God of War, développé par Sony Santa Monica et publié le 20 avril 2018. À sa sortie, God of War a été salué par la critique pour avoir apporté une bouffée d'air frais à la série avec une histoire complètement nouvelle pour le protagoniste principal, Kratos, dans un cadre mythologique nordique. Le dernier opus avait également été amélioré avec un système de combat complètement nouveau et une nouvelle perspective pour les joueurs, ce qui rendait le combat encore plus excitant et était loué pour ses innovations; la plupart des gens étaient très friands de la nouvelle arme de Kratos, la hache Léviathan. Au cours de son premier mois, God of War s'était vendu à 5 millions d'exemplaires, ce qui en faisait le titre exclusif le plus vendu de la PlayStation à ce jour de l'histoire. Bien que nous ne sachions pas exactement à combien le jeu a vendu au cours d'une année, nous pouvons peut-être nous attendre à entendre quelques détails à ce sujet aujourd'hui de la part de Sony Santa Monica.Pour rappel, il est possible de télécharger un thème dynamique et un pack d’avatar pour fêter comme il se doit cet anniversaire...Source : https://www.resetera.com/threads/happy-birthday-to-last-years-game-of-the-year-god-of-war.112557