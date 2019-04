Voici une Information autour de la Xbox One :Au cours du dernier Inside Xbox, Phil Spencer a annoncé que certains de ses nouveaux studios auront des choses à montrer lors de l’E3 2019. En effet, il a déclaré: « Nos nouveaux studios vont avoir des choses à montrer, ce qui va être génial. Quelques nouveautés que personne n’a jamais vues auparavant. » Spencer a spécifiquement mentionné que The Outer Worlds d’Obsidian, qui est une version multi-plateforme, pourrait être présent au salon.Spencer a poursuivi en expliquant que les équipes mettraient un certain temps à s’intégrer complètement à Microsoft : « Cela prendra des années pour que les équipes soient complètement intégrées et fonctionnent de la même manière que toutes les équipes, car différentes équipes sont à différents stades de leur cycle de développement, mais je pense que ce sera vraiment intéressant de voir ces équipes se présenter cette année, et commence à montrer ce qu'ils développent pour nous. »Pour rappel, en février, Microsoft a annoncé que Microsoft Studios s’appelle désormais Xbox Game Studios et se compose de 13 équipes de développement. Les studios précédemment établis dans ce groupe incluent 343 Industries, The Coalition, Minecraft (Mojang), Rare, Turn 10 Studios et le groupe Microsoft Publishing Global Publishing. Microsoft a annoncé l'acquisition de quatre studios lors de l'E3 2018 : Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games et Playground Games. À ce moment, Microsoft a également annoncé l'ouverture de The Initiative, une équipe de Santa Monica qui recrutait des talents de premier plan issus de l'industrie du jeu vidéo. Au cours de XO18, Microsoft a annoncé l’acquisition de deux autres studios : Obsidian Entertainment et inXile Entertainment.Parlant de son récent voyage au Japon et en Corée, il a expliqué qu'il aimait toujours passer du temps dans les studios et qu'il avait eu l'occasion de jouer à leurs jeux plus tôt et de leur parler des choses que Microsoft allait présenter sur scène à l'E3. Il est vraiment fier des partenariats noués ces dernières années avec des développeurs et des éditeurs locaux, et de bons progrès ont été réalisés avec ces studios : « Je pense que les développeurs du monde entier vont présenter un excellent spectacle à l'E3. »On verra tout ça début juin...Sources : https://www.ign.com/articles/2019/04/16/microsofts-new-studios-will-reveal-unannounced-games-at-e3 et : https://twinfinite.net/2019/04/phil-spencer-e3-xbox-microsoft