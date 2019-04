Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :NinN est un artiste sur Twitter qui a produit de superbes illustrations de Joker de Persona 5 assis à son bureau ou sur le sol au fil des jours. Pourquoi a-t-il l'air ennuyé? Il attend de rejoindre Super Smash Bros. Ultimate depuis son annonce aux Game Awards l’année dernière. NinN a même inclus une image de Joker en train de regarder son téléphone, qui présente un écran vert que les fans peuvent remplir à leur guise. Étant donné que nous ne connaissons pas la date de sortie de Joker, cela pourrait durer un certain temps.Pour rappel, le DLC devrait sortir ce mois-ci, mais on est le 16, et toujours aucune date...Source : https://nintendosoup.com/artist-depicts-joker-counting-down-until-he-comes-to-smash