Voici une Information autour du jeu Days Gone :Les testeurs ont reçu leurs press kit, assez bien fourni :Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-review-embargo-lifting-on-april-25.110982/page-9

posted the 04/12/2019 at 04:15 PM by link49