Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le 25 avril, le kit VR Nintendo Labo, qui permettra aux joueurs de faire l'expérience de la réalité virtuelle sur Nintendo Switch, sera lancé dans le monde entier. Outre Nintendo Labo, le kit VR sera compatible avec les jeux Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Outre ces deux jeux, beaucoup espèrent voir d’autres jeux prenant en charge la réalité virtuelle à l’avenir. Saito Masatsugu, concepteur de personnages pour Xenoblade Chronicles 2, a publié un message crypté sur Twitter aujourd'hui. Il dit simplement “VR…”: De nombreux joueurs japonais voient dans ce tweet le souhait de Masatsugu de jouer à Xenoblade Chronicles 2 en réalité virtuelle. Certains sont même allés plus loin, pensant qu'il s'agissait d'un teasing du futur support VR pour le jeu Xenoblade Chronicles 2.En tout cas, cette idée semble plaire et donner des idées à certains...Source : https://nintendosoup.com/xenoblade-chronicles-2-character-designers-tweet-raises-hopes-of-vr-support-for-the-game