Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :L’une des critiques la plus importante à l’égard du jeu Kingdom Hearts III de Square-Enix était l’absence de représentation de personnage issu de la Saga Final Fantasy. La série était à l’origine construite sur l’idée de réunir Disney et Final Fantasy dans un seul jeu. Cependant, la dernière entrée de la saga Xehanort n’a eu aucune de ces dernières. Le co-directeur de la série Kingdom Hearts, Tai Yasue, a expliqué pourquoi, dans Kingdom Hearts 3, les personnages de Final Fantasy n’apparaissaient pas.Il a déclaré : «Nous avons eu beaucoup de personnages originaux. C’est la conclusion de la saga Xehanort, et nous voulions vraiment nous concentrer sur l’intrigue principale de Kingdom Hearts, telle que Sora et Roxas, par exemple. Ils ont tous eu des aventures dans d’autres jeux et nous voulions les conclure.»Il a d'ailleurs été surpris d’entendre que les fans étaient déçus de l’absence de représentation de Final Fantasy. Jongler avec l’énorme quantité de personnages des titres précédents, qui ont déjà beaucoup de bagages, s'ajoutant aux protagonistes de Final Fantasy, cela semble être trop difficile à gérer.L’équipe de Square Enix, cependant, comprend la déception de la base de fans. Yasue a déclaré : «Nous reconnaissons et respectons ce que tout le monde dit.» Il a ensuite précisé qu'il ne pouvait encore faire aucune annonce au sujet du prochain contenu téléchargeable.L’exclusion de Cloud est toutefois particulièrement étrange, car Kingdom Hearts 2 a laissé des fans sur un cliffhanger alors que Sephiroth et notre héros brandissant l’épée Buster Sword au cours de leur combat. La série a eu moins de représentation de Final Fantasy à mesure que Kingdom Hearts a progressé. En 2010, Kingdom Hearts : Birth By Sleep était le dernier titre avec un personnage de FF, Zack Fair, et Dream Drop Distance n’avait que des personnages de The World Ends with You. Il n’est pas étonnant que les fans aient commencé à s’inquiéter...Source : https://www.playstationlifestyle.net/2019/03/22/kingdom-hearts-3-final-fantasy